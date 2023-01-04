Как нужно ухаживать за малиной: семь важных правил

Малина может давать обильный урожай, если правильно ухаживать за ней. Одним из важных правил является посадка в удобном для растения месте.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали о семи важных правилах по уходу за малиной. Также не забывайте о своевременном прореживании и подкормке.

1. Малина не любит тень, поэтому выбирайте места, на которые будет хорошо попадать солнце.

2. В июне нужно прореживать кусты малины, пока отсутствуют спелые ягоды и зелень малины еще не слишком велика. Β каждом кусте оставляем по два лучших молодых побега.

3. Β середины июля срезать побегам верхушки на 10-15 см.

Где сажать малину и как за ней ухаживать, чтобы был щедрый урожай – полезные и проверенные советы по уходу за малиной

4. Не скупитесь на удобрения. Ранней весной под каждый куст нужно высыпать по 5-7 л перегноя. Он не дает земле пересыхать, да и подкормка для растений просто необходима. За лето малина должна изгнать мощные стебли.

5. Осенью после вырезки возродивших стеблей подсыпьте под каждый куст еще пол ведра перегноя с добавлением 0,5 стакана суперфосфата.

6. Малина является достаточно нежным растением, поэтому подвязывайте стебли к обоям: ветром качает кусты, и нежные боковые веточки ломаются, особенно когда они нагружены ягодами.

7. Сажайте только здоровые растения местных сортов.

Где сажать малину и как за ней ухаживать, чтобы был щедрый урожай – полезные и проверенные советы по уходу за малиной

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Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Ее можно высаживать и весной, и осенью. Но, учитывая циклы развития этой культуры, желательно посадочные работы проводить по окончании периода вегетации.

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