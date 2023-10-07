Как правильно наносить духи: секреты, о которых вы не знали

Духи – это не просто запах, а настоящее искусство создания атмосферы и подчеркивания вашей личности. Нахождение правильных точек пульсации на теле для нанесения аромата может делать его более продолжительным и чувственным.

Издание Spacemag поделилось несколькими секретами правильного нанесения духов. Они помогут вам наслаждаться ароматом духов еще дольше.

Волосы

Волосы – это идеальная зона для нанесения аромата. Вы можете распылить парфюм на расческу, а затем расчесать им волосы. Основатели крупных парфюмерных компаний утверждают, что волосы сохраняют аромат крепче, чем кожа. Надо быть осторожным, поскольку духи содержат спирт, который может навредить волосам.

Шея

Духи на шее держатся дольше. Перед застегиванием воротничка блузки распылите парфюм внутри, где ткань касается кожи. Это позволит аромату раскрыться постепенно и оставаться чувственным.

За ухом

В этом месте вены расположены близко к коже, создавая идеальные условия для распаривания аромата. Если вы носите украшения, после распыления духов они могут сохранять ваш запах. Некоторые марки даже создали кулоны и подвески с керамическими шариками, где можно помещать духи, создавая невероятный ароматный аксессуар.

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Внутренняя поверхность локтя

Эта зона называется "обольстительной" из-за особенностей физики. Здесь воздушные потоки поднимаются вверх, где всегда теплее, чем снизу. Аромат слышно не сразу, но после определенного времени он соблазнительно раскрывается и напоминает о себе.

Задняя часть колена

Аромат может быть менее заметным поначалу, но со временем он начнет выходить на передний план, увлекая окружающих.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать аромат парфюма, который подходит именно вам. А также о том, как сохранить аромат духов на целый день благодаря 4 советам.

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