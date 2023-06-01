Как правильно очистить следы пальцев по оргтехнике: простые советы

Как отмыть отпечатки пальцев с мониторов, ноутбуков, смартфонов, планшетов и телевизоров

Мы предлагаем несколько способов, как удалить отпечатки пальцев с разных поверхностей в вашем доме, в частности очистить экраны оргтехники.

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Самый простой способ – использовать влажную салфетку. Протрите отпечаток с помощью влажной салфетки, а затем протрите поверхность сухой тканью во избежание остатков.

Второй эффективный способ – использовать раствор моющего средства. Растворите моющее средство для посуды или хозяйственное мыло в воде. Нанесите раствор на поверхность мягкой губкой. Если есть старые пятна, нанесите больше раствора или предварительно обработайте их распылителем. Удалите моющий раствор с помощью гигроскопической салфетки для кухни, пройдитесь по поверхности, разделив ее на полоски. После каждого прохода промойте и хорошо отожмите салфетку. Завершите процесс, протерев поверхность сухой салфеткой из микрофибры или другой сухой тканью.

Для глянцевой мебели рекомендуется использовать специальные средства, хорошо удаляющие отпечатки пальцев и другие загрязнения. После очищения можно нанести полироль, чтобы защитить поверхность от новых загрязнений.

Если у вас нет специальных средств, вы можете использовать воду. Слегка смочите ткань, протрите отпечаток и сразу удалите влагу с поверхности сухой тканью, растирая круговыми движениями. Если остаются разводы, повторно слегка смочите их и снова вытрите насухо. Важно использовать только сухие бумажные полотенца или туалетную бумагу, поскольку влажные салфетки могут распространять развод.

Если ни один из методов не помогает, можно попробовать использовать специальные чистящие средства стекла или универсальные очистители. Однако не забывайте быстро вытирать эти средства во избежание остатков.

Для очистки мониторов рекомендуется использовать специальные средства, избегая тиснения на поверхность и тщательно обрабатывая ее, чтобы не повредить дисплей.

Всегда рекомендуется проверять выбранный метод на небольшом незаметном участке перед применением для всей поверхности.

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