Как правильно подготовить гортензию к зиме: советы садоводов

Скоро начинают холода, поэтому садоводам следует обратить внимание на подготовку цветов к зиме. Гортензия не боится выпревания, поэтому ее можно укрыть практически чем-либо.

Покрытие позволит оградить растение от морозов. Однако не все виды гортензии следует накрывать на зиму, сообщает "Зеленая усадьба".

Укрывать на зиму нужно только гортензию широколистную, или гортензию садовую (Hydrangea macrophylla), и гортензию Саржента (Hydrangea sargentiana). Также это касается молодых саженцев.

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Укрывать нужно тогда, когда ударят первые осенние заморозки. В основном это происходит в октябре, когда несколько ночей подряд температура опускается ниже нуля.

Гортензии можно утеплять на зиму одномоментно. Впрочем, до морозов следует оставить в полиэтилене несколько отверстий для дыхания растений.

Молодым саженцам достаточно окучивание и мульчирование. Гортензию Саржента кроме окучивания также следует собрать в кучу, связать крону и обернуть агроволокном или полиэтиленом.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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