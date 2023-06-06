Как правильно рассчитать количество порошка для стирки – действенный лайфхак

Очень большое количество стирального средства вредит не только вещам, но и машинке: его избыток портит волокна одежды, а много пены, которая образуется, изнашивает помпу и двигатель стирали. Какое количество порошка добавлять во время стирки подскажет UaPortal.

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Насыпайте или наливайте средство столовой ложкой. Для правильного расчета ориентируйтесь на следующие цифры: 1 столовая ложка на 3,5 кг белья и 2 столовых ложки на 5,5 кг белья.

Учитывайте также жесткость воды, загруженность машинки и загрязненность одежды. Если она мягкая – моющего средства нужно меньше.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за стиральной машиной.

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