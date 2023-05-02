Как правильно выращивать и поливать кабачки в открытом грунте, чтобы получить богатый урожай

Кабачок – это не только вкусный овощ, но и важный источник витаминов В1, В2 и С. Многие люди знают о пользе и вреде кабачков, но не каждый знает, как их выращивать в открытом грунте.

Поскольку кабачок имеет глубокую корневую систему, садоводы часто используют систему капельного орошения, чтобы поливать растения. Это позволяет удовлетворить потребности кабачка в воде, не тратя ее слишком много.

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Однако существует и бюджетный способ капельного полива, который можно сделать с помощью обычной пластиковой бутылки. Для этого нужно сделать несколько отверстий в дни бутылки с помощью ножниц, ножа, паяльника или других инструментов, затем закопать ее на грядке с кабачками.

Бутылка должна быть зарыта достаточно глубоко, но так, чтобы к ее горлышку можно было подключить шланг. Через отверстия в бутылке вода будет постепенно проникать в почву и добираться до корней кабачков, предоставляя им необходимое количество влаги.

Таким образом, если вы хотите выращивать кабачки в открытом грунте, то использование системы капельного орошения или бутылки является очень эффективным способом полива. Применяя эти методы, вы можете быть уверены, что ваши растения получают достаточное количество воды и растут здоровыми и вкусными.

Напомним, ранее мы писали о том, когда сажать кабачки в открытую почву.

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