Как правильно высаживать нарциссы осенью, чтобы весной они рано зацвели
Чтобы следующей весной ваша клумба была покрыта ярким цветением нарциссов, соблюдение некоторых правил во время осенней посадки этих цветов является важным аспектом успешного выращивания. Нарциссы – это очень волшебные цветы, и осенняя их высадка гарантирует, что весной они расцветут во всей своей красоте. Вот несколько советов, которые помогут вам добиться этой цели.
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Прежде всего, важно подготовить луковицы к посадке, пишет портал vse_roste. Несколько дней перед высадкой в почву, обработайте луковицы фунгицидом. Это поможет оградить их от болезней и вредителей. Перед посадкой обязательно очистите луковицы от сухого верхнего слоя.
Для определения оптимального срока посадки следует наблюдать температуру почвы. Лучшее время – когда температура устойчиво поднимается до +8-10 градусов и остается таковой в течение 1,5-2 недель.
Выберите место для посадки нарциссов. Они нуждаются в достаточном солнечном свете, но также могут расти в полутени. Важно, чтобы место было защищено от сквозняков. Также учитывайте уровень грунтовых вод, поскольку избыток влаги может привести к гниению луковиц.
Основные шаги при высадке нарциссов:
- Разместите луковицы в лунках донышком вниз.
- Расстояние между луковицами зависит от их размера: для мелких – 7-10 см, для больших – 15-20 см.
- Глубина лунки должна быть втрое больше высоты луковицы: для больших луковиц – 15-25 см, для мелких – 10-15 см.
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