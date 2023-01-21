Как правильно загадать желание на Китайский Новый год 2023, чтобы оно сбылось

Как загадать желание на китайский Новый год Черного Водяного кролика 2023

В Новый год по китайскому календарю загадывать желания нужно с уверенностью в успехе. Также важно правильно выбрать время и придумать что-то очень желанное, ради чего вы готовы приложить усилия.

В 2023 году по лунному календарю Китайский Новый год выпадает на 22 января – этот день называют лунным Новым годом. Он наступает во второй новолуние после зимнего солнцестояния, а празднование продлится с 21 по 27 января.

В эти праздничные две недели китайцы прилагали усилия для поворота судьбы в сторону счастья. Загадывали желания, ходили на энергетически сильные места и читали молитвы. Но при этом следует избегать цифры 4, которая она символизируется в Китае со смертью.

В гости нужно ходить со своими мандаринами и дарить их хозяевам, а ответные дарят им свои мандарины – это символ финансового благополучия.

Как загадать желание на китайский Новый Год

Заранее сформулируйте свое желание и не бойтесь загадывать, о чем вы раньше даже просили;

Запишите желание на бумаге и ровно в 23:03 по Киеву и проговорите все, что вы хотите получить в новом году. Это даст дополнительный толчок любым планам и молитвам на рост здоровья и материального достатка. Почувствуйте их, чтобы подумать о том, что хочется, помечтать, записать в блокнот планы на год, прожить этот важный момент.

Будьте уверены, что вы получите все, о чем просили;

Перед Новым годом приведите себя в порядок, зажгите свечи и наденьте одежду, которая обязательно понравится Кролику.

Записку с желанием можно оставить, чтобы проверить, исполнилось ли желание через год, или можно ее сжечь и развеять пепел по ветру со словами: "мое желание исполняется!"

Раньше мы писали о Китайском Новом году Черного кролика. Как правильно праздновать и что нельзя делать в этот день читайте в нашем материале.

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