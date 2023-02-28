Как предотвратить морщины: врачи рассказали об 11 способах уменьшить преждевременное старение кожи

Мы не можем остановить старение, ведь это естественный процесс. Со временем у каждого из нас на лице появляются заметные морщинки. Это естественно, что наше лицо теряет часть своей молодости. Мы замечаем, что наша кожа становится более тонкой и сухой. Наши гены в значительной степени контролируют, когда происходят эти изменения. Медицинский термин для этого типа старения – "внутреннее старение".

Однако мы можем влиять на другой тип – "внешнее старение". Окружающая среда и образ жизни могут привести к преждевременному старению кожи. Принимая определенные профилактические действия, мы можем замедлить влияние этого типа старения на нашу кожу. Какими способами этого можно добиться, рассказали специалисты Американской академии дерматологической ассоциации.

11 способов уменьшить преждевременное старение кожи

1. Каждый день защищайте кожу от солнца, даже зимой. Независимо от того, проводите день на пляже или бегаете по делам, защита от солнца важна. Используйте солнцезащитный крем с широким спектром действия. SPF 30 (или выше) и водостойкий. Вы должны каждый день наносить солнцезащитный крем на всю кожу, которая не закрыта одеждой. Чтобы узнать, какое количество крема нужно для вашего лица, нанесите крем вдоль внутренней стороны указательного и среднего пальцев. Да, кажется, что этого количества много, однако при подборе правильного средства он не принесет вам дискомфорт и защитит кожу от старения. Для более эффективной защиты ищите одежду с маркировкой ультрафиолетовой защиты (UPF).

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2. Нанесите средство для загара, а не загорайте. Каждый раз, когда вы загораете, вы преждевременно состаряете свою кожу. Не важно, загораете ли вы на солнце, в солярии или другом оборудовании для загара в помещении. Все они излучают вредные ультрафиолетовые лучи, ускоряющие быстрое старение кожи.

3. Если вы курите, прекратите. Курение значительно ускоряет процесс старения кожи. Это вызывает морщины и тусклый, бледный цвет лица.

4. Избегайте повторяющихся выражений лица и контролируйте свою мимику. Когда вы делаете выражение лица, сокращаете подчиненные мышцы. Если вы повторно сокращаете те же мышцы в течение многих лет, эти линии углубляются и становятся заметными. Ношение солнцезащитных очков в солнечный период может помочь уменьшить морщины, вызванные прищуриванием.

5. Соблюдайте здоровую, хорошо сбалансированную диету. Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь предотвратить повреждение, которое приводит к преждевременному старению кожи. Результаты исследований также показывают, что диета, содержащая много сахара или других рафинированных углеводов, может ускорить старение.

6. Пейте меньше алкоголя. Спирт грубо воздействует на кожу. Это обезвоживает его, а со временем повреждает. Это может сделать нас старше.

7. Тренируйтесь большинство дней недели. Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что умеренные физические упражнения могут улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему. Это, в свою очередь, может придать коже более молодой вид.

8. Аккуратно очищайте кожу. Очистка кожи может вызвать раздражение. Раздражение кожи ускоряет старение кожи. Нежная мойка помогает удалить загрязнение, макияж и другие вещества, не раздражая кожу.

9. Мойте лицо дважды в день и после сильного потоотделения. Потоотделение, особенно при ношении шляпы или шлема, раздражает кожу, поэтому вам необходимо как можно быстрее вымыть кожу после этого.

10. Каждый день применяйте увлажняющий крем для лица. Увлажняющий крем задерживает воду в нашей коже, придавая ей более молодой вид.

11. Прекратите использовать средства для ухода за кожей, которые щиплют или пекут. Когда ваша кожа горит или щиплет, это означает, что ваша кожа раздражена. Раздражение кожи может сделать ее постарше.

Отметим, что некоторые средства для предотвращения старения, предназначенные дерматологом, могут вызвать жжение или резкие ощущения. При использовании рецептурного средства против старения это может быть нормально. Только не забудьте сообщить об этом своему дерматологу и проконсультироваться, не повлияет ли это негативно именно на вашу кожу.

Даже люди, уже имеющие признаки преждевременного старения кожи, могут извлечь пользу от изменения образа жизни. Защищая кожу от солнца, вы даете ей шанс восстановить часть повреждений. Курильщики, бросающие курить, часто замечают, что их кожа выглядит здоровее.

Если признаки старения кожи вас беспокоят, вы можете обратиться к дерматологу. Новые методы лечения и менее инвазивные процедуры для разглаживания морщин, подтяжки кожи и улучшения цвета лица дарят многим людям кожу помладше.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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