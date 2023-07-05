Как предотвратить цветение воды в баке и устранить 'зелень': действенные лайфхаки

Для полива растений лучше использовать теплую воду, так как холодная снижает способность растений впитывать полезные вещества и увеличивает риск нападения вредителей.

Существует простой и быстрый способ подогреть воду – оставить ее в бочке под солнечными лучами. Однако здесь возникает вопрос: почему вода в бочке становится зеленой и как это решить? Мы дадим вам некоторые советы по борьбе с этой проблемой.

Прежде чем искать способы, как не допустить цветение воды в емкости, важно понять его причину. Во-первых, вода цветет не случайно – в ней содержится много полезных веществ, которые становятся привлекательной средой для бактерий, вызывающих цветение.

Второй причиной является отсутствие обмена воды в бочке, как в природных водоемах. К примеру, вы регулярно берете воду из емкости, но не добавляете свежую. Это приводит к застою воды, которая не разбавляется и становится зеленоватой.

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Если вода постоянно цветет в пластиковой бочке, есть несколько рекомендаций, которые следует учитывать. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не добавляйте медный купорос к воде, как это делают некие люди, когда пробуют дезинфицировать воду. Растворенный сульфат меди накапливается в почве и овощах, поэтому его использование допускается только для бассейнов.

Также есть два проверенных метода для защиты воды от цветения: марганцовка и свежие листья хрена. Кроме того, не забывайте накрывать бак крышкой.

Как очистить зеленую воду в бочке

Разведите в воде 3 ст.л гашеной извести и вылейте раствор в бак. Через 2-3 дня жидкость для полива и бочка будет чистой.

Напомним, мы уже писали, какую воду выбрать для полива растений.

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