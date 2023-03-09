Как приготовить невероятно нежный суп-пюре из тыквы на большой пост

Пост – это время, когда отказываются от продуктов животного происхождения. Простое и вкусное постное блюдо – это суп-пюре из тыквы. Готовится он просто и быстро, а вкус точно не оставит вас равнодушным.

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Ингредиенты:

1 средняя тыква;

1 лук;

2-3 зубчика чеснока;

1 литр овощного бульона;

1/2 стакана растительной сливочной сметаны;

соль и перец по вкусу.

Тыкву очистить, удалить семена и нарезать на небольшие кусочки. Лук порезать мелко и обжарить на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Добавить в лук мелко нарезанный чеснок и обжарить еще несколько минут. Добавить нарезанную тыкву к луку и чесноку и обжарить на умеренном огне в течение 5-7 минут.

Добавить овощной бульон и довести до кипения, затем убавить огонь и варить в течение 15-20 минут, пока тыква станет мягкой. Смешайте сметану и бульон с тыквой в блендере до однородной консистенции. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать горячим, украсив свежей зеленью.

Этот суп-пюре из тыквы представляет собой простой и вкусный вариант постного блюда. Его можно подавать как отдельное блюдо или как гарнир к основному блюду. Легкий и сытный, он точно подходит для любого дня поста.

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