Как приготовить невероятно нежный суп-пюре из тыквы на большой пост
Пост – это время, когда отказываются от продуктов животного происхождения. Простое и вкусное постное блюдо – это суп-пюре из тыквы. Готовится он просто и быстро, а вкус точно не оставит вас равнодушным.
Читайте также: Как приготовить сытный салат с картофелем и грибами на Великий пост: простой рецепт
Ингредиенты:
- 1 средняя тыква;
- 1 лук;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 литр овощного бульона;
- 1/2 стакана растительной сливочной сметаны;
- соль и перец по вкусу.
Тыкву очистить, удалить семена и нарезать на небольшие кусочки. Лук порезать мелко и обжарить на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Добавить в лук мелко нарезанный чеснок и обжарить еще несколько минут. Добавить нарезанную тыкву к луку и чесноку и обжарить на умеренном огне в течение 5-7 минут.
Добавить овощной бульон и довести до кипения, затем убавить огонь и варить в течение 15-20 минут, пока тыква станет мягкой. Смешайте сметану и бульон с тыквой в блендере до однородной консистенции. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать горячим, украсив свежей зеленью.
Этот суп-пюре из тыквы представляет собой простой и вкусный вариант постного блюда. Его можно подавать как отдельное блюдо или как гарнир к основному блюду. Легкий и сытный, он точно подходит для любого дня поста.
Предлагаем также рецепты постных блюд, которыми поделился повар Клопотенко.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!