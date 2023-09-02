Как приготовить пикантный томатный соус "Чемпион" с луком на зиму: простой рецепт

Как сделать соус с помидорами и луком на зиму

Вы можете приготовить удивительно вкусный соус "Чемпион", который не только украсит ваш зимний стол, но и поможет сберечь ароматы лета.

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Этот соус требует всего несколько ингредиентов и часа работы, и из них вы получите полтора литра вкусного соуса. Рецептом поделились в блоге "Домашняя консервация".

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

300 г лука репчатого;

6 штук гвоздики;

10 штук душистого перца горошком;

2 лавровых листа;

100 г сахара;

2 столовые ложки соли;

5 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла;

50 мл уксуса (9%).

Приготовление:

Сначала заморозьте помидоры. Чтобы это сделать, нарежьте на них крестообразные надрезы, окуните их в кипяток, а затем в холодную воду. После этого снимите кожуру с помидоров. Порежьте помидоры на маленькие кусочки и положите их в кастрюлю. Порежьте лук сначала полукольцами, а затем пополам и добавьте к помидорам. Добавьте гвоздику, душистый перец и лавровый лист. Засыпьте соль и сахар, после чего добавьте растительное масло. Разогрейте смесь на огне и доведите до кипения тщательно помешивая. Варите 5-7 минут. В завершение варки добавьте уксус и перемешайте еще раз. Разлейте горячий соус в предварительно стерилизованные банки и переверните на крышку. Затяните банки и оставьте их до полного охлаждения.

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