Как приготовить традиционную пасту карбонара, как в ресторане: рецепт

Карбонара – одна из основных итальянских паст. Она готовится из нескольких ингредиентов, но поражает вкусом. Вариаций этого блюда много, но UaPortal подготовил для вас классическую версию карбонары, которую готовят в итальянских ресторанах.

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Ингредиенты:

– 400 граммов спагетти;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 200 граммов бекона (нарезанного тонкими полосками);

– 1 зубчик чеснока (мелко нарезанный);

– 4 яичных желтка;

– 50 граммов тертого сыра (лучше всего подойдет пармезан);

– 50 миллилитров молока;

– соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Воду для спагетти посолите.

2. Разогрейте сковороду.

3.Налейте на сковороду немного растительного масла и пожарьте на нем бекон в течение 2 минут.

4.Добавьте чеснок, жарьте еще минуту.

5.Смешайте желтки, 3/4 сыра и молоко, посолите, добавьте специи, перемешайте.

6.Из готовых спагетти слейте воду, но оставьте одну чашку жидкости после макарон.

7.Спагетти выложите на сковороду к бекону, добавьте яичную смесь и перемешайте. Если соус густой – добавьте воды из – под макарон.

8. Посыпьте сыром и подавайте.

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