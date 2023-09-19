Как приготовить варенье из брусники на зиму в ароматном сиропе: простой и быстрый рецепт, что сохранит витамины

Как сделать варенье из брусники в сиропе

Настало время, когда многие украинцы готовят запасы на зиму, консервируя разные продукты. Но особое место всегда отводится варенью, поскольку для многих ничто не может заменить вкусного батона с маслом и вареньем на верхнем слое. Если рецепт с малиновым вареньем хорошо известен, то с другими видами ягод могут возникнуть вопросы. Мы предлагаем вам узнать, как правильно заготовить бруснику на зиму.

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Брусника часто называется "ягодой бессмертия" из-за ее полезных свойств и влияния на здоровье. Традиционно ее собирают и заготавливают осенью, пишет сайт "Знай.ua". Брусника используется для лечения различных заболеваний, поэтому расскажем вам, как быстро и без потерь витаминов законсервировать эту ягоду на зиму.

Ингредиенты:

Брусника – 250 г

Сахар – 115 г

Вода – 100 мл

Лимонный сок – 15 мл

Приготовление:

Сначала переберите и тщательно промойте ягоды. Затем хорошо обсушите их и разместите в предварительно стерилизованных банках. В прохладную воду добавьте сахар и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока сироп не придется до кипения. Засыпьте бруснику полученным сиропом и незамедлительно закрывайте банки. На 1 литровую банку нужно: 370 граммов брусники, 115 граммов сахара, 100 миллилитров воды и 15 миллилитров лимонного сока.

С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться вкусной и полезной консервацией брусничной в течение зимы.

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