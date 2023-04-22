Как приготовить вкусный веганский хлеб без дрожжей: простой рецепт

Хлеб – это один из самых популярных продуктов в мире, но многие могут избегать его из-за присутствия дрожжей, которые используются при его изготовлении. Если вы хотите попробовать веганский хлеб без дрожжей, мы приготовили для вас простой рецепт.

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Ингредиенты:

1/2 чашки муки;

2 чайные ложки порошка для выпечки;

1 чайная ложка соды;

1/2 чайной ложки соли;

1/2 чашки кисломолочного напитка на растительной основе;

1/4 чашки кленового сиропа;

1/2 чашки нарезанных орехов.

Предварительно нагрейте духовку до 190 градусов и подготовьте форму для хлеба, смазав ее растительным маслом. Большую миску смешайте муку, порошок для выпечки, соду и соль. Добавьте кисломолочный напиток и кленовый сироп и смешайте до однородной смеси. Добавьте орехи и перемешайте.

Разместите тесто в подготовленную форму и подсыпьте спаржевые орехи сверху. Подставьте форму в духовку и выпекайте в течение 45-50 минут. Готовый хлеб должен иметь золотистый цвет и хорошо пропекаться.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, чтобы хлеб дольше не черствел.

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