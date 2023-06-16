Как привлечь в свою жизнь деньги и удачу: эти четыре вещи излучают энергию богатства

Как стать богатым - как привлечь деньги и богатство в свою жизнь - народные приметы

Некоторые вещи могут привлекать энергетику богатства. К примеру, материальное благополучие можно запустить через чистую входную дверь и окна.

1. Чистота в доме. Оказывается, деньги приходят в чистоту. Поэтому не нужно загромождать дом, убирать и содержать его в чистоте.

Читайте также: Вестники беды в доме: какие события предупреждают о беде

Кроме этого, за фэн-шую деньги идут в дом через чистую ванну и унитаз. По другой версии, богатство заходит в дом через чистый коридор и чистую дверь.

2. Необходимые вещи. Если вы пользуетесь определенными предметами хотя бы раз в год, они считаются нужными. Эти вещи нужно протирать от пыли с такой же периодичностью. Тогда циркуляция энергии не нарушится.

Помните, что вещи не должны лежать на полках или в шкафах, а должны приносить пользу. Смело выбрасывайте то, чем вы больше года уже не пользовались. Так у вас станет больше места для новых вещей.

3. Правильные мнения. Настраивайте себя и визуализируйте себя в новых желаемых вещах, как вы сидите за рулем автомобиля, едете в горы и т.д. Со временем вы получите желаемое, ведь Вселенная реализует ваши мечты.

4. Благотворительные поступки. Энергия богатства возникает там, где есть равноценный обмен. То есть, чтобы получить – нужно отдать. Баланса не будет, если вы только зарабатываете и копите.

Читайте также: Когда нужно подметать в доме, чтобы избавиться от денежных проблем

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!