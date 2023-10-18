Как продлить срок службы носков, чулок и колготок?

Как не порвать колготки, носки и чулки и что делать, чтобы они не рвались

Чулки и колготы могут порваться в самый неподходящий момент. Конечно, вы можете положить в сумку дополнительную пару, но такая возможность есть не всегда.

Не менее неприятно есть, когда ваши носки рвутся. К счастью, есть несколько советов бабушки, которые творят чудеса. Тогда эти важные предметы вашего гардероба будут служить вам долго, следуйте инструкциям Sante Plus.

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Как не порвать носки?

Существует множество факторов, из-за которых в носках быстро появляются дыры в области пальцев. На это сильно следует стирка на высоких температурах или без кондиционера; ношение слишком тесной обуви; чрезмерное потоотделение или даже плохой педикюр.

Какая бы ни была причина, можно избежать прокалывания области большого пальца ноги, которая часто страдает больше всего. Идея состоит в том, чтобы сделать небольшое отверстие под подошвой стопы. После этого ткань станет мягче, уменьшая напряжение и трение обуви, оставляя большой палец прикрытым. В Японии этот прием широко используется: некоторые бренды даже выпустили новые носки с дырками в подошве.

Важно стирать носки наизнанку, потому что это та часть, которая всегда контактирует с кожей. Это предотвращает повреждение нитей ткани во время стирки.

Как не порвать чулки и колготки?

Второй совет касается колготок: чтобы они не порвались, их нужно положить в морозилку. Да, это действительно необычный и неожиданный метод, но он во многом зарекомендовал себя! Как ни странно, но холод укрепляет волокна и делает чулки крепче.

Прежде чем положить их в морозильную камеру, попробуйте их положить в холодную воду и как следует отжать. Затем поместите их в замораживающий пакет и храните в холодильнике в течение часа. Это должно сработать.

После стирки колготок всегда сушите их на воздухе и никогда не сушите в сушильной машине. Потому что это был бы лучший способ растянуть их или сжать из которых они состоят. И, следовательно, сделать их менее стойкими.

Кроме того, как и любая другая одежда, если колготки слишком долго подвергаются воздействию солнца, они рискуют быстро повредиться.

Для более деликатных носков и колготок можно использовать лак для волос. Его нанесение на только что одетые носки/колготы/чулки также уменьшит вероятность появления растяжек.

Как продлить срок службы носков, чулок и колготок?

Для увеличения срока службы колготок можно также внедрить новые способы стирки. Один из очень популярных советов – используйте 2-3 чайные ложки сахара, растворенные в воде, в которой вы стираете колготки. Судя по всему, в долгосрочной перспективе этот метод укрепляет ткани.

Эти советы могут показаться вам необычными и уникальными, но почему бы не попробовать их? Это сэкономит время и деньги.

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