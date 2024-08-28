Как продолжить бронирование: юрист объяснил, какие документы для этого нужны

По словам адвоката Дмитрия Франчука, в настоящее время около 930 тысяч украинцев, подлежащих воинской обязанности, имеют отсрочку от мобилизации. Ожидается, что к концу недели эта цифра превысит 1 миллион. Некоторые граждане уже представляют документы на повторное бронирование.

Франчук объяснил, какие документы необходимо подать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для продолжения отсрочки. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Процедура повторной подачи документов на бронирование в условиях военного положения требует тщательной подготовки. Список необходимых документов зависит от причины бронирования, требований конкретного предприятия и возможных изменений в законодательстве.

Основной пакет документов может включать:

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код

Военный билет

Трудовую книжку или трудовой договор

Документы, подтверждающие основание для бронирования

Медицинскую справку

Другие документы по требованию ТЦК и СП

Для упрощения процедуры повторной подачи документов, если ранее уже был подан полный пакет, могут потребоваться только копии некоторых документов или справка о неизменности обстоятельств, ставших основанием для бронирования.

Адвокат советует обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации для получения актуальной информации и проконсультироваться с кадровой службой предприятия, имеющего право на бронирование. Важно хранить копии всех документов и быть готовым к возможным дополнительным требованиям ТЦК и СП.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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