Как продолжить бронирование: юрист объяснил, какие документы для этого нужны
По словам адвоката Дмитрия Франчука, в настоящее время около 930 тысяч украинцев, подлежащих воинской обязанности, имеют отсрочку от мобилизации. Ожидается, что к концу недели эта цифра превысит 1 миллион. Некоторые граждане уже представляют документы на повторное бронирование.
Франчук объяснил, какие документы необходимо подать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для продолжения отсрочки. Об этом сообщает РБК-Украина.
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Процедура повторной подачи документов на бронирование в условиях военного положения требует тщательной подготовки. Список необходимых документов зависит от причины бронирования, требований конкретного предприятия и возможных изменений в законодательстве.
Основной пакет документов может включать:
- Паспорт гражданина Украины
- Идентификационный код
- Военный билет
- Трудовую книжку или трудовой договор
- Документы, подтверждающие основание для бронирования
- Медицинскую справку
- Другие документы по требованию ТЦК и СП
Для упрощения процедуры повторной подачи документов, если ранее уже был подан полный пакет, могут потребоваться только копии некоторых документов или справка о неизменности обстоятельств, ставших основанием для бронирования.
Адвокат советует обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации для получения актуальной информации и проконсультироваться с кадровой службой предприятия, имеющего право на бронирование. Важно хранить копии всех документов и быть готовым к возможным дополнительным требованиям ТЦК и СП.
Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.
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