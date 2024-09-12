Как рассчитать размер субсидии на коммуналку: инструкция

Многие украинские семьи сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных услуг. Государство оказывает поддержку таким семьям посредством субсидий. Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи с учетом доходов и расходов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет РБК.

Как рассчитывается размер субсидии?

Субсидия назначается, если сумма, которую семья должна заплатить за коммунальные услуги, превышает так называемый обязательный платеж. Размер этого платежа рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает:

Совокупный доход семьи: Чем меньше доход, тем меньше обязательный платеж и, соответственно, больше субсидия.

Чем меньше доход, тем меньше обязательный платеж и, соответственно, больше субсидия. Число человек в семье: Чем больше людей проживает в квартире, тем больше сумма субсидии.

Чем больше людей проживает в квартире, тем больше сумма субсидии. Нормы потребления коммунальных услуг: Учитывается среднее потребление коммунальных услуг на одного человека.

Учитывается среднее потребление коммунальных услуг на одного человека. Стоимость коммунальных услуг: Чем выше тарифы на коммунальные услуги, тем больше сумма субсидии.

Пошаговая инструкция расчета обязательного платежа:

Суммарный доход семьи в месяц делится на количество человек в семье. Полученный результат делится на размер прожиточного минимума. Получившееся число делится на 2 (базовый коэффициент дохода) и умножается на 15% (базовая норма платы за услуги). Полученное число умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

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Пример расчета:

Для семьи из 4 человек, где среднемесячный совокупный доход составляет 15 000 грн, обязательный платеж составит:

(15 000 грн / 4 человека) / 2920 грн/чел ≈ 1,28

1,28/2*15% = 9,6%

15 000 грн*9,6% = 1440 грн

То есть, эта семья должна оплатить коммунальные услуги не менее 1440 грн. Если фактические расходы на коммунальные услуги превышают эту сумму, семья имеет право на субсидию.

Кто может получить субсидию:

Владельцы жилья: Лица, зарегистрированные в жилом помещении.

Лица, зарегистрированные в жилом помещении. Арендаторы: Люди, арендующие жилье.

Люди, арендующие жилье. Внутри перемещенные лица: Даже если они не зарегистрированы по месту жительства.

Даже если они не зарегистрированы по месту жительства. Другие категории: Несовершеннолетние, инвалиды, пенсионеры.

Куда обращаться за оформлением субсидии:

Оформить субсидию можно через ЦНАП, органы социальной защиты населения или через портал Действие. Для этого необходимо подать заявление и пакет необходимых документов. Размер субсидии может изменяться в течение года в зависимости от изменения доходов семьи, стоимости коммунальных услуг и других факторов.

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