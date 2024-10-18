Как рассчитать размер субсидии на отопление в 2024 году

Украинцы могут сократить расходы на коммунальные услуги из-за оформления государственной субсидии. Однако эта форма финансовой поддержки доступна не всем гражданам и предоставляется на основе определенных критериев.

Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), при исчислении учитываются два ключевых фактора: сумма коммунальных платежей и общий доход семьи. Об этом пишет 24 tv.ua.

Для назначения жилищной субсидии на отопительный период 2024-2025 годов учитываются доходы домохозяйства за первое полугодие 2024 года. Исключение составляют пенсионеры, получающие только пенсию – для них учитывается размер пенсионных выплат за август 2024 года.

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Важно отметить, что при расчете учитываются доходы всех зарегистрированных членов домохозяйства. Исключения могут быть сделаны для лиц, находящихся за границей более 60 дней, или при наличии других обстоятельств, позволяющих не учитывать их доходы, как отмечает Министерство социальной политики.

Процедура получения субсидии

Подать заявку на субсидию можно как через Интернет, так и лично в соответствующих учреждениях. Для этого нужно заполнить специальное заявление и декларацию.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы. Например, если заявитель проживает в арендованном доме, необходимо предоставить копию договора аренды.

Напомним, мы уже писали, когда нужно начинать оформление пенсии и куда обращаться.

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