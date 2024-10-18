Як розрахувати розмір субсидії на опалення у 2024 році

Українці мають можливість скоротити витрати на комунальні послуги через оформлення державної субсидії. Проте ця форма фінансової підтримки доступна не для всіх громадян і надається на основі певних критеріїв.

Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства. За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), при обчисленні враховуються два ключові фактори: сума комунальних платежів та загальний дохід сім'ї. Про це пише 24 tv.ua.

Для призначення житлової субсидії на опалювальний період 2024-2025 років беруться до уваги доходи домогосподарства за перше півріччя 2024 року. Виняток становлять пенсіонери, які отримують лише пенсію - для них враховується розмір пенсійних виплат за серпень 2024 року.

Читайте також: За яку навичку роботодавці готові збільшити зарплатню на 38%

Важливо зазначити, що при розрахунках враховуються доходи всіх зареєстрованих членів домогосподарства. Винятки можуть бути зроблені для осіб, які перебувають за кордоном більше 60 днів, або за наявності інших обставин, які дозволяють не враховувати їхні доходи, як зазначає Міністерство соціальної політики.

Процедура отримання субсидії

Подати заявку на субсидію можна як через інтернет, так і особисто у відповідних установах. Для цього необхідно заповнити спеціальну заяву та декларацію.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи. Наприклад, якщо заявник проживає в орендованому помешканні, потрібно надати копію договору оренди.

Нагадаємо, ми вже писали, коли потрібно починати оформлення пенсії та куди звертатись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!