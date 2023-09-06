Как гладить рубашку, чтобы она не сминалась вокруг пуговиц

Как разгладить складки на рубашке вокруг пуговиц

Для многих людей глажение достаточно простым делом, но для других оно может оказаться нелегкой задачей. Несмотря на отсутствие конкретных правил утюжка, существуют эффективные способы облегчить этот процесс.

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Вот несколько полезных советов по утюжке, которыми поделились на сайте Главред :

Выворачивайте одежду наизнанку: Это поможет избежать появления следов от утюга на лицевой стороне одежды. Не допускайте свисания больших вещей через край гладильной доски: Большие вещи могут снова начать мяться, если их не правильно гладить. Глажайте длинными движениями: Длинные движения помогают устранить складки и сохранить структуру ткани без растяжения волокон.

Один из профессионалов обнаружил ошибку, которую большинство совершает при глажке рубашек. Он поделился этим советом в видеоролике TikTok. Большинство людей, когда гладят рубашку, обходят пуговицы, избегая их. Это не совсем верно, говорит он.

Вместо этого он рекомендует вывернуть рубашку наизнанку и разместить утюг вдоль линии, где расположены пуговицы, а затем прогладить их таким образом. После этого он переворачивает рубашку на лицевую сторону и демонстрирует, как этот метод позволяет сделать промежуток между пуговицами абсолютно ровным и без складок.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

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