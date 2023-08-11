Как разогревать магазинную пиццу, чтобы получить хрустящую корочку

Увеличить вкусовые качества пиццы вдвое – легко, если вы знаете правильный способ ее разогрева. Специалисты раскрыли тайну, как сохранить аппетитную, хрустящую корочку и избежать обжига.

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Одно из известных интернет-изданий из Миннесоты, B105, рассказало о пицце, которая считается лучшей замороженной пиццей в США – Heggies Pizza, особенно с сыром. Недавно специалисты этой компании решили поделиться секретами идеального разогрева этого лакомства в социальных сетях.

Секрет прост. Обычно когда мы готовим замороженную пиццу, мы разогреваем ее в духовке (микроволновке, гриле), разделяем на части и потребляем. Но часто случается так, что наспех можно обжечься горячим тестом и начинкой.

Специалисты Heggies предложили полностью разрезать пиццу перед разогревом. Они убеждают, что этот прием придаст ей больше хрусткости и делает вкус более "безопасным" для потребления.

Таким образом, для идеального разогрева вашей любимой пиццы, прямо перед разогревом разрежьте ее на части. Этот лайфхак поможет вам насладиться хрустящей и аппетитной корочкой, избежать обжига и сделает ваше гастрономическое удовольствие еще более приятным.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить идеальное тесто на пиццу.

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