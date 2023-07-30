Как рождаются гигантские планеты: Ученые впервые обнаружили облака пыли вокруг молодой звезды

Наблюдение за облаком пыли, окружающим новорожденную звезду под названием V960 Mon, обнаружили сгустки материала, которые могут являться ранними стадиями зарождения газовых гигантских планет, таких как Юпитер. Астрономы воспользовались Очень Большим Телескопом и Большим миллиметровым/субмиллиметровым массивом Атакама для осуществления этого открытия.

Это открытие может пролить свет на связь между образованием звезд и планет, являющимся одним из ключевых вопросов в астрономии. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

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По моделям, у газовых гигантов существуют два пути формирования. Первый – это снизу вверх, когда сгустки материала постепенно слипаются и образуют планеты, похожие на Землю и Марс. Второй путь – "сверху вниз", когда более плотный сгусток в плотном облаке разрушается под действием силы тяжести и образует планету ребенка. Оба сценария вероятны, поэтому астрономы активно искали признаки столь ранних стадий формирования в материале вокруг молодых звезд.

V960 Mon – молодая звезда в созвездии Единорога, расположенная примерно в 7120 световых годах от Земли. Она является ярким примером все еще растущей молодой звезды, и во время наблюдений ее была замечена яркая вспышка – событие аккреции, когда материал из облака падает на звезду.

Астрономы с помощью оптического инфракрасного прибора VLT SPHERE и телескопа ALMA обнаружили удивительные структуры, указывающие на процесс фрагментации диска материала вокруг звезды. Диск дробится на сгустки, которые могут сворачиваться в семена планет.

Для научного сообщества это открытие очень увлекательно, поскольку оно является первым обнаружением сгустков вокруг молодой звезды, которые могут быть потенциальными зародышами гигантских газовых планет. Данные из таких наблюдений помогут лучше понять процесс формирования этих огромных миров, который до сих пор был окутан пылью и тайной.

Будущие работы с использованием других телескопов будут направлены на изучение подобных вспышек молодых звезд с целью найти новые доказательства процесса фрагментации диска и гравитационной нестабильности в формировании планет.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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