Как самостоятельно определить кислотность почвы: лайфхак со смородиной

Как определить кислотность почвы с помощью смородины и растений, произрастающих на огороде

Для владельцев земельных участков крайне важно знать, какая кислотность их почвы, поскольку этот фактор имеет прямое влияние на развитие растений и урожайность. Неправильно сбалансированная кислотность может привести к гибели растений.

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Многие растения лучше всего растут на слабокислых, нейтральных или слабощелочных почвах. Повышенная кислотность подавляет полезную микрофлору в почве, приводит к недоступности минеральных удобрений для растений и ухудшает их усвоение питательных веществ. Не считая того, лишняя щелочность земли тормозит усвоение растениями нужных частей.

Как определить кислотность почвы на вашем участке

Можно использовать лакмусовую бумагу, но есть и другой способ. Для этого вам понадобится несколько листьев смородины и горячей воды.

Сначала поместите листья смородины в прозрачную емкость, такую как стакан или банку. Залейте горячей водой и подождите, пока жидкость остынет. Затем процедите воду и добавьте кусочек земли из вашего участка.

Если жидкость окрасилась в красный цвет, это свидетельствует о кислотности почвы на вашем участке;

Если жидкость приобрела зеленый оттенок, то ваша земля имеет слабую кислотность;

В случае, если вы увидите синий цвет, то это говорит о нейтральной реакции почвы.

Также, уровень кислотности почвы можно определить с помощью так называемых растений-индикаторов:

Растения, предпочитающие кислую почву: хвощ полевой, мята, ромашка, щавель, мох, подорожник;

Растения, которые предпочитают слабокислую или нейтральную почву: клевер, василек, лютик, полевой березок;

Щелочная почва является благоприятной средой для роста дикого мака и полевой горчицы.

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