Как самостоятельно почистить сливной фильтр стиральной машинки: советы

Ваша стиральная машина может работать на полную мощность, но знаете ли вы, что регулярная очистка фильтра сливного шланга может улучшить ее эффективность и продолжительность службы?

Фильтр сливного шланга отвечает за содержание отходов и нежелательных веществ, попадающих в машину во время стирки. Поэтому наши шаги помогут вам сделать этот процесс легким и эффективным.

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Пошаговая инструкция по очистке фильтра

Выключите стиральную машину и отсоедините ее от источника питания. Это безопасный шаг, который защитит вас от потенциальных рисков электрического тока при работе с машиной; Найдите сливной шланг, обычно расположенный сзади или снизу стиральной машины. Он обычно подключен к водосточной трубе или стоку. Вам может понадобиться помощь фонарика или лампы, чтобы лучше увидеть этот элемент; После нахождения сливного шланга отыщите фильтр, обычно находящийся на его подключении к стиральной машине. Он может иметь форму металлической сетки или пластиковой крышки; С помощью отвертки или другого подходящего инструмента снимите фильтр со сливного шланга. Будьте осторожны, чтобы не повредить сам фильтр или сливной шланг; Тщательно очистите фильтр от остатков грязи, волос, тканей или других накоплений. Используйте горячую проточную воду или мягкую щетку, чтобы подробно промыть фильтр. Обратите внимание на все отверстия и засоренные участки; Если фильтр сильно загрязнен и трудно удалить все засоры, окуните его в миску с теплой мыльной водой и оставьте на несколько минут для пропитки. Затем повторно промойте его под проточной водой; После того как фильтр очищен и промыт, установите его обратно на сливной шланг в противоположном порядке. Убедитесь, что фильтр правильно фиксируется и надежно прикреплен; Проверьте, нет ли утечек или проблем с подключением сливного шланга к стоку или водосточной трубе. Убедитесь, что все соединения плотны и без протеканий; После возвращения фильтра на место и проверки герметичности соединений подключите стиральную машину к источнику питания и готово! Ваш фильтр сливного шланга теперь очищен, и ваша стиральная машина готова к следующему циклу стирки;

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