Как самостоятельно вырастить лавр дома: советы огородников

Лавр – это не только вкусная приправа, но и очень красивое растение, которое украсит ваш интерьер. Мы расскажем, как вырастить лавр из семян.

Как прорастить семена лаврового листа

Семена купите на рынке или в специализированном магазине. Перед посадкой очистите семена от оболочки и оставьте в теплой воде на 3-4 дня.

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Возьмите горшок небольшого размера с дренажными отверстиями и насыпьте в него почву (субстрат или смесь из торфа, дерна и компоста).

Высадите семена на глубину 1-1,5 см и на расстоянии примерно 2 см;

Побрызгайте землю с пульверизатора, накройте полиэтиленом и поставьте в теплое место, но без прямых солнечных лучей. Периодически открывайте полиэтилен и следите за влажностью почвы. После появления побегов пленку уберите и побрызгайте почву водой.

Пересадка и уход

Когда на побегах появятся по 2-4 листика, аккуратно пересадите каждый в горшки емкостью 1 л. Поставьте горшки с побегами в темное место на 2-3 недели, после чего можете ставить свет. Приемлемая для лавра температура – +20-26°C и +15°C зимой. Поливайте растение теплой фильтрованной водой: летом – 2 раза в неделю, в период покоя – 1 раз в 5 дней. Также периодически опрыскивайте лавр и выносите на балкон при хорошей погоде.

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