Как сделать черствый хлеб снова мягким в считанные минуты: простой лайфхак

Недавно пользователь @andrelifehack опубликовал ролик, ставший вирусным с более чем 70 тысячами лайков. В нем он предлагает простой способ оживить черствый хлеб и вернуть ему свежесть. Этот лайфхак оказался очень эффективным и помогает сэкономить деньги, потому что не нужно покупать новый хлеб.

Читайте также: Почему не следует выбрасывать черствый хлеб: какие блюда можно приготовить с остатками выпечки

Прежде всего необходимо предварительно разогреть духовку до 200 градусов. Затем нужно намочить хлеб под краном, но так, чтобы он не размок и не развалился. После чего хлеб помещается в духовку и остается там в течение 10-20 минут.

Автор лайфхака продемонстрировал результат – обновленный хлеб стал свежим и мягким внутри. Комментарии под видео отражают позитивный настрой зрителей. Один из пользователей предложил обернуть мокрый хлеб в фольгу, чтобы получить еще лучший эффект.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!