Как сделать холодильник из бардачка авто: лайфхак для водителей

Во время летней жары автомобиль может превратиться в настоящий салон пыток, где бурлит невероятная жара. В таких условиях не только водителю, но и продуктам, находящимся в салоне, приходится тяжело.

Но вы знали, что бардачок автомобиля может стать неожиданной помощью в охлаждении продуктов? Об этом полезном лайфхаке сообщает портал "mashyna".

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Условия, когда термометры показывают от 25 до 30 градусов, могут сделать салон авто настоящей печью, особенно если на улице температура еще выше. В таких условиях продукты быстро портятся, а вода нагревается практически мгновенно.

Но есть способ, который поможет быстро охладить воду и продукты в автомобиле. Опытные водители уже справились с этой задачей и знают, как сделать салон более прохладным за короткое время. Этот простой, но эффективный лайфхак может стать настоящей спасительной подсказкой в жаркий день.

Магия бардачка как импровизированного холодильника состоит в том, что он может стать вашим мини-холодильником. Если ваш автомобиль оснащен специальными заслонками в бардачке, то у вас есть уникальная возможность использовать их для охлаждения. Вам только нужно убрать заслонку и включить кондиционер. Это позволит холодному воздуху попадать в бардачок, создавая эффект мини-холодильника.

Конечно, объем бардачка не очень велик, но он хватит для того, чтобы оставить там небольшую бутылку воды или шоколадку, которая легко растает в жаркий день. Таким образом, вы сможете насладиться прохладой и свежестью даже во время летнего зноя, благодаря неожиданному приему с использованием бардачка.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя есть в жару.

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