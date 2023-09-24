Как сделать морковный сок на зиму без соковыжималки: простой рецепт

Домашний морковный сок – это настоящее витаминное наслаждение, и сохранить его на зиму – это стоит усилий. Что лучше, вам не нужна даже соковыжималка, чтобы создать эту полезную заготовку. Главное – выбрать сладкую и сочную морковь, и лучше всего, если она домашнего выращивания.

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Морковный сок так полезен, что его можно считать натуральным лекарством, пишет УНИАН. Он укрепляет иммунитет, способствует быстрому обмену веществ, улучшает состояние кожи, улучшает зрение и уменьшает риск глазных заболеваний. Кроме того, кальций и витамины, содержащиеся в этом напитке, полезны для здоровья костей и суставов. Исследователи также подтвердили пользу морковного сока для женщин во время беременности.

Морковный сок на зиму без соковыжималки

Ингредиенты:

Морковь – 3 килограмма;

Лимон – 1 штук;

Вода – 500 миллилитров;

Сахар – 3 столовые ложки.

Указанного количества ингредиентов достаточно для приготовления 2 литров сока. Перед началом приготовления подготовьте банки: вымойте их с обеих сторон, промойте чистой водой и стерилизуйте в микроволновке или в духовке. Также обработайте крышки.

Тщательно помойте морковь и тщательно потрите ее металлической губкой. Лимон также нужно помыть, поскольку он будет использоваться вместе с кожурой.

Натрите морковь на мелкой терке или используйте блендер для измельчения. Затем возьмите несколько слоев марли и вложите в них измельченную морковь. Отцедите морковный сок через марлю в большую кастрюлю. Если морковь сочная, вы получите больше сока. Добавьте сок из лимона и на терке натирайте цедру лимона. Затем перелейте полученный сок в эмалированную кастрюлю и разбавьте водой. Добавьте сахар, включите огонь и доведите до кипения. Варите морковный сок на зиму в течение 5 минут, снимая при этом пену с поверхности.

Разлейте горячий сок в стерилизованные банки и закройте их стерилизованными крышками. Поверните банки вверх дном, накройте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Если вы хотите приготовить яблочно-морковный сок на зиму, просто возьмите одинаковое количество яблок и моркови, и следуйте такому же процессу приготовления.

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