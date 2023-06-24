Как сделать спрей, который не позволит пыли прилипать к поверхностям

Как избавиться от пыли дома – самодельный спрей от пыли – лайфхак

Существуют простые и эффективные способы предотвратить накопление пыли в вашем доме. В частности, можете самостоятельно приготовить "волшебный" спрей.

Блоггерша и эксперт по уборке Каролина Макколи из 2,6 млн подписчиков в Instagram рассказала, что для этого вам нужны натуральные продукты. Об этом пишет Sante Plus.

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Вот эти ингредиенты пригодятся для домашнего спрея:

1 чайная ложка белого уксуса.

Пол чайной ложки оливкового масла.

Пол стакана холодной воды.

10 капель эфирного масла лимона.

2 капли жидкости для мытья посуды.

Способ приготовления спрея:

1. Аккуратно смешайте все ингредиенты в стеклянной посуде, затем перелейте смесь в бутылку с диффузором.

2. Распылите жидкость на ткань из микрофибры.

3. Используя влажную ткань, очистите все пылесборники и поверхности, на которых частицы пыли наиболее упрямы.

Если вы хотите как можно дольше уменьшить количество пыли в своем доме, используйте этот волшебный спрей раз в неделю.

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Эксперты отмечают, что оливковое масло не только помогает удалить пыль, когда вы протираете им грязные поверхности, но и кондиционируете. Она известна восстановлением и возрождением внешнего вида деревянной мебели и кожи.

Уксус, с другой стороны, является дезинфицирующим природным средством. Однако будьте осторожны, чтобы не использовать его на определенных поверхностях, например на натуральном камне, так как это может привести к повреждению.

Напомним, что пластиковые окна можно сделать белоснежно белыми всего за 5 минут. Ведь под влиянием солнечных лучей они часто желтеют, а изменение температуры влияет на их состояние.

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