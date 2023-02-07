Как сделать стельки из пакетов для сока: полезный лайфхак

Как сделать стельки для обуви из пакета сока

Зимой важно позаботиться об утеплении обуви, чтобы ноги не замерзли, ведь это может привести к негативным последствиям. В этом могут помочь теплые стельки. К тому же их просто сделать из подручных материалов.

Такие стельки не требуют дополнительных расходов, а делаются из бумажных пакетов из-под сока, которые мы обычно выбрасываем. Из них можно сделать очень теплые стельки для сапог, кроссовок и другой зимней обуви.

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Чтобы сделать стельки для обуви из пакета от сока:

Нужно разрезать и раскрыть пустой пакет;

Его нужно тщательно промыть и высушить;

После этого ставим на пакет ногу, обводим и вырезаем стельку в форме вашей стопы;

Обычные стельки следует вытащить из обуви и вставить самодельные стельки фольгированной стороной вверх;

Затем возвращаем обычные стельки на место.

Таким образом вы сделаете стельки за копейки, которые сделают обувь гораздо теплее.

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