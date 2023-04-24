Как сделать волосы роскошными на вид с помощью мицеллярной воды: неожиданный лайфхак

В настоящее время на рынке существует много различных средств по уходу за волосами, которые помогают очистить, увлажнить и уравнять волосы. Но иногда эти продукты не до конца удовлетворяют ожиданиям, или их использование не дает желаемого результата.

Однако, кажется, что есть простое и эффективное средство, которое может обеспечить чистые и шелковистые волосы – мицеллярная вода. Видео на TikTok, собравшее более миллиона просмотров, стало свидетелем того, как Эбби Юнг использовала мицеллярную воду перед обычным мытьем волос.

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Девушка нанесла мицеллярную воду на кожу головы, помассировала ее, а затем намыла дважды шампунем. Результат был потрясающий – ее волосы стали блестящими и не содержали жирности.

Мицеллярная вода содержит молекулы-мицеллы, которые полезны для очищения. Их гидрофобный пласт притягивает и удаляет себум и остатки косметических продуктов, таких как сухой шампунь. Гидрофильный слой удаляет жесткие минералы и загрязнения. Это объясняет дерматолог доктор Джейн Берд.

Мицеллярная вода может быть очень полезна для людей с жирной и чувствительной кожей, поскольку она избавляет дерму от загрязнений, не оставляя ее обезвоженной.

Если мицеллярная вода кажется дорогой, можно попробовать заменить ее мицеллярным шампунем. Он мягко удаляет кожное сало с поверхности головы, не пересушивая волосы.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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