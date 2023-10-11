Как сэкономить деньги на водоснабжении: советы от специалистов

Как сэкономить на коммунальных услугах за воду

Сейчас, когда цены на товары и услуги растут, многие украинские ищут способы балансировки своего бюджета, а одним из эффективных методов является уменьшение расходов, в частности, на коммунальные услуги.

Электроэнергия стала дороже, и теперь многие думают о том, как уменьшить потребление воды дома. Это не только может сэкономить средства, но и способствовать экономии природных ресурсов, пишет сайт vsim.ua.

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Прежде всего, давайте рассмотрим несколько обычных способов сэкономить воду, связанную с привычками использования:

Захватывайте краны: Важно отремонтировать поврежденные краны. Если кран капает, потери воды могут достигать 24 литров в сутки. Используйте душ вместо ванны: Во время душа тратится меньше воды по сравнению с ванной. Закрывайте кран при чистке зубов: Это может сэкономить значительное количество воды. Максимально загружайте посудомоечную и стиральную машину: Они более эффективны при загрузке на полную емкость. Выключайте кран во время ручного мытья посуды: Воду можно экономить, не держа открытый кран, когда он не используется, а также не используя чрезмерно большое количество воды. Используйте миску во время мытья овощей и фруктов: Оставшаяся от мытья вода может быть использована для полива растений. Используйте дождевую воду для полива на загородных участках: Это может значительно сэкономить воду из водопровода.

Помимо обычных советов, существуют и более сложные способы экономии воды, которые могут потребовать затрат, но со временем окупятся:

Проверьте сантехнику: Следует проверить всю сантехнику на наличие протечек и отремонтировать ее, поскольку даже небольшие протечки могут потерять значительное количество воды. Установите унитаз с двумя режимами слива: Это позволит экономить воду при сантехнических работах. Установите рассеиватели-аэраторы на кранах: Они придают такую же струю воды, но уменьшают расход. Используйте посудомоечную машину: Это может уменьшить потребление воды до 10 раз по сравнению с ручной мойкой посуды. Установите счетчик на воду: Он позволит платить только за реально использованную воду, что может сэкономить расходы.

Важно отметить, что наличие счетчика может помочь более эффективно управлять расходами на воду, поскольку плата начисляется только за потребленные литры. В противном случае, вы можете платить за расходы, установленные на основании норм потребления, которые могут быть выше, чем ваши фактические потребности.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно экономить деньги и накопить мечту.

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