Как сэкономить много места в гардеробе: одно простое правило

Как складывать вещи в шкаф, чтобы сэкономить как можно больше места

Обычно в украинских семьях есть всего лишь один шкаф, и, к сожалению, он не слишком просторный, а одежда, сохраняясь в нем, может приобрести неприятный запах. Предлагаем вашему вниманию интересный лайфхак, который поможет вместить все ваши вещи в стандартный шкаф и еще оставить пространство.

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Суть этого метода заключается в скручивании вещей в форме рулонов, подобно упаковке чемоданов перед путешествием.

Самым эффективным вариантом хранения является использование выдвижных ящиков и полок. Также скрученные рулоны одежды можно разместить в специальных коробках-органайзерах.

Это позволяет использовать все доступное пространство в шкафу, включая верхнюю часть, которая обычно остается пустой и неиспользуемой.

Кроме того, такой способ хранения помогает избежать замятия на одежде. Важно помнить, что при сборке вашего гардероба в шкафу не стоит переусердствовать и заполнять его до предела – одежда должна иметь возможность "дышать".

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