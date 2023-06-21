Как сэкономить на еде в путешествии: топ-4 полезных советов

Опытные туристы знают, как сделать путешествие более бюджетным, но не менее приятным. Достаточно большой статьей расходов в отпуске становится еда. Как сэкономить на ней подскажет в поездке подскажет UaPortal.

Ешьте в заведениях для местных

Избегайте ресторанов и центр города – они созданы для туристов, а цены там обычно выше в несколько раз, чем в заведениях для местных. Кроме того, в таких местах вы сможете почувствовать весь колорит города и попробовать вкусную еду.

Обратите внимание на меню дня

Во многих заведениях есть меню дня – аналог наших бизнес-ланчей. Они позволят хорошо поесть при этом сэкономив в несколько раз.

Фаст-Фуд

Есть почти всюду. Он дешев, вкусен, а местный фаст-фуд еще и пропитан местным колоритом, пряностями и аутентичным вкусом.

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Местный рынок

Самые свежие овощи, фрукты, морепродукты вы сможете приобрести на местном рынке по низким ценам. На многих таких рынках еду готовят прямо там. То есть, купив свежие морепродукты, вы можете попросить, чтобы для вас их приготовили за небольшую плату.

Напомним, мы уже писали, как незаметно для своего кошелька отложить деньги, даже когда зарплата низкая.

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