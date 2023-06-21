Як заощадити на їжі в подорожі: топ-4 корисні поради

Досвідчені туристи знають, як зробити подорож більш бюджетною, але не менш приємною. Доволі великою статтею витрат у відпустці стає їжа. Як зекономити на ній у подорожі підкаже UaPortal.

Їжте у закладах для місцевих

Уникайте ресторанів і центрі міста – вони створені для туристів, а ціни там зазвичай вищі у кілька разів, ніж у закладах для місцевих. Крім того, у таких місцях ви зможете відчути весь колорит міста та спробувати дійсно смачну їжу.

Звертайте увагу на меню дня

У багатьох закладах є меню дня – аналог наших бізнес-ланчів. Вони дозволять добре поїсти при цьому зекономивши у кілька разів.

Відео дня

Фаст-Фуд

Є майже всюди. Він дешевий, смачний, а місцевий фаст-фуд ще й просочений місцевим колоритом, прянощами та автентичним смаком.

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Місцевий ринок

Найсвіжіші овочі, фрукти, морепродукти ви зможете придбати на місцевому ринку за низькими цінами. На багатьох таких ринках їжу готують прямо там. Тобто, купивши свіжі морепродукти ви можете попросити, щоб для вас їх приготували за невелику платню.

Нагадаємо, ми вже писали, як непомітно для свого гаманця відкласти гроші, навіть коли зарплата низька.

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