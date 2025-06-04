Как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер: полезные советы

Бойлер – один из самых энергозатратных приборов в доме. Но даже с ним можно уменьшить затраты на электроэнергию, если соблюдать несколько простых правил.

По данным ресурса Yasno, семья из трех человек, используя примерно 6 кубометров горячей воды в месяц, потребляет до 200 киловатт-часов. Это достаточно значительная часть общего потребления, потому оптимизация работы бойлера поможет существенно снизить счета за свет.

Как выбрать экономный бойлер

Если вы планируете приобрести водонагреватель, прежде всего обратите внимание на его объем. Для семьи из 2-3 человек вполне хватит модели на 50-60 литров. Покупка большого бойлера, например на 100 литров, в этом случае будет перерасходом и по бюджету, и по энергопотреблению. Важно также выбирать модель с высоким классом энергоэффективности – не ниже A или A+.

Читайте также: Части украинцев начислят дополнительную плату за электроэнергию в июне: названа причина

Практические советы по снижению потребления электроэнергии

Настройте температуру нагрева до 55°C – этого достаточно для бытовых нужд, и при этом снижается расход электроэнергии.

– этого достаточно для бытовых нужд, и при этом снижается расход электроэнергии. Регулярно очищайте бойлер от накипи – накипь снижает эффективность нагрева, а следовательно, увеличивает расход электроэнергии.

– накипь снижает эффективность нагрева, а следовательно, увеличивает расход электроэнергии. Используйте "умную" розетку – с ее помощью можно запрограммировать работу бойлера на ночное время, когда действует пониженный тариф (например, с 23:00 до 07:00, при наличии двухзонного счетчика).

– с ее помощью можно запрограммировать работу бойлера на ночное время, когда действует пониженный тариф (например, с 23:00 до 07:00, при наличии двухзонного счетчика). Не выключайте бойлер полностью из сети – постоянное охлаждение и повторный нагрев воды тратит больше энергии, чем поддержание постоянной температуры.

Стоит ли выключать бойлер из розетки

Для современных моделей бойлеров постоянное выключение из розетки не приносит выгоды – наоборот, повторный нагрев полного объема холодной воды требует больше электроэнергии. Выключать прибор целесообразно только тогда, когда вы пользуетесь им нерегулярно, например, только в периоды отсутствия централизованного горячего водоснабжения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку .

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!