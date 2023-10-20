Как сэкономить средства на коммуналке: 10 эффективных советов

Как снизить расходы на коммунальные услуги в условиях постоянного роста цен? Это может быть очень актуально с началом отопительного сезона.

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Инициатива Energy Evolution.UA предлагает простые и эффективные советы по уменьшению потребления тепла на 50%, электроэнергии на 75%, а также рациональной экономии воды и газа.

Установите счетчики. Если у вас индивидуальное отопление или счетчик тепла, расход отопления может уменьшиться на 4%. Что касается воды, если у вас нет счетчика, вы, возможно, переплачиваете, рассчитываясь за 350 литров в сутки на человека, хотя средний расход составляет всего 150 литров. Установите автоматический котел. Если для нагрева воды используется газ, автоматический котел с электроподжигом активирует газ только в нужный момент. Избавьтесь от устаревшей техники. Новый холодильник класса "А" потребляет на 30 кВт-ч меньше энергии, чем старый аналог. Чистите чайник. Накипь в чайнике может увеличивать расход на нагрев воды на 30%. Потребляйте энергосберегающие лампы. Они позволяют сэкономить около 75% электроэнергии. Выключайте приборы от розетки. Это позволяет сократить счет на 6–8%. Установите стеклопакеты. Они обладают высоким уровнем теплоизоляции и уменьшают потери тепла до 50%. Избавьтесь от декоративных панелей на батареях. Они могут уносить до 20% тепла. Закрывайте кран при чистке зубов. Полностью открытый кран может вытекать 15 литров воды в минуту. Установите обычай сэкономить 900 литров воды ежемесячно или 11 тысяч литров воды ежегодно. Принимайте душ вместо ванной. Это позволит сэкономить до 400 литров воды в неделю.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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