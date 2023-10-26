Как сохранить тепло дома при отсутствии отопления: 5 действенных советов
Многие украинцы уже начали подготовку к морозам и запаслись вещами, которые обеспечат комфорт в разных непредсказуемых ситуациях. Есть несколько простых правил, которые способствуют эффективному использованию отопления и поддержанию тепла в доме.
Об этом пишет sud.ua.
Освободите пространство перед батареями
Поднимите шторы и тюли, которые могут мешать прогреву помещения, и передвиньте мебель так, чтобы тепло равномерно распространялось по комнате.
Используйте фольгу или теплоотражающие экраны
Наклейте фольгу на стены за радиаторами, чтобы снизить потерю тепла в стены. Также можно использовать специальные теплоотражающие экраны, которые можно приобрести в строительных магазинах.
Разложите ковры на полу
Зимой ковры становятся полезными, поскольку они помогают сохранить тепло и избежать контакта с холодным полом.
Обеспечьте герметичность окон
Утрата тепла через окна составляет значительную часть энергии, которую генерируют батареи. Перед началом отопительного сезона проверьте окна и уплотните все щели с помощью скотча, фольги, монтажной пены или специальных герметиков.
Закрывайте межкомнатную дверь
Если у вас большое жилье, привычка закрывать дверь между комнатами поможет сохранить тепло и предотвратить сквозняки. Убедитесь, что дверь плотно закрывается и не пропускает холодный воздух.
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Утеплите входную дверь
Утеплите входную дверь, чтобы избежать выбросов тепла через нее и предотвратить сквозняки.
Выполнение этих простых мер поможет эффективнее использовать отопление и поддерживать тепло в вашем доме во время холодов.
Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.
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