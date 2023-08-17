Как спасти картофель и томаты от фитофторы: лайфхак с сеном

Как избежать появления фитофторы на картофеле и помидорах

В выращивании картофеля и томатов одной из основных забот становится защита от фитофторы – заболевание, которое может существенно подорвать урожай. Однако существуют эффективные методы предотвращения, которые помогут уменьшить риск распространения этого недуга.

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Для предотвращения фитофтора на помидорах следует регулярно удалять листья ниже первой кисти. Это будет способствовать лучшей циркуляции воздуха и более быстрому высыханию растений, что уменьшит вероятность заражения, пишет Телеграф.

При выращивании картофеля важно часто рыхлить почву. Это поможет быстрее высыхать после дождей и снизит риск фитофторы.

Однако ключевым шагом для предотвращения атак фитофторы на картофель является применение мульчирования грядок сеном. Сено образует барьер между почвой и нижними частями растений, предотвращая их контакт. Кроме того, в сене проживает полезная бактерия – сенная палочка, выделяющая природный антибиотик, подавляющий размножение патогенных грибов. Чем дольше лежит сено на грядках, тем больше полезных бактерий появляется.

В случае отсутствия сена можно использовать траву в качестве альтернативы. В течение нескольких дней она превратится в природное мульчирование. Важно лишь следить, чтобы среди этой травы не появились сорняки, которые могут быстро распространиться.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вывести сорняки из швов тротуарной плитки.

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