Как спасти кастрюлю от пригоревшего молока: топ-5 действенных методов очистки

Опытные хозяйки умеют варить молоко так, чтобы оно не пригорало к дну кастрюли. Этот опыт приобретается с годами, но иногда даже опытный кулинар может допустить ошибку. UaPortal знает, как очистить кастрюлю от пригоревшего молока, чтобы не пришлось ее выбрасывать.

Чтобы избежать проблем с пригоревшим молоком, рекомендуется варить его в посуде с двойными стенками и дном. Но если все же произошло непредвиденное и молоко пригорело, есть несколько популярных народных средств, которые могут помочь.

Один из них – столовый уксус, который не только расщепляет нагар, но и отбеливает желтые пятна на стенках алюминиевых кастрюль. Чтобы его применить, нужно залить загрязнение 9-процентным раствором уксуса и оставить на 2 часа, затем промыть под горячей водой.

Еще один эффективный ингредиент – поваренная соль. Она поможет размягчить и снять нагар с кастрюли. Чтобы воспользоваться этим методом, нужно залить загрязнение водой, добавить 2 столовых ложки соли и довести до кипения. Затем нужно убавить огонь и варить раствор 10-15 минут на плите. Следует помнить, что этот метод не подходит для нержавеющих стальных кастрюль.

Еще одним средством является пищевая сода, мягко очищающая загрязнение. Для этого налейте в посуду водяную, добавляют 1 столовую ложку соды, вскипятят и оставят вывариваться на небольшом огне в течение 2 часов. Или можно приготовить кашицу из 3 столовых ложек соды и 2 столовых ложек теплой воды и нанести на поверхность загрязнений, оставив на 5-6 часов или до утра.

Хозяйственное мыло – еще один вариант для очистки кастрюли. Его слабощелочное действие позволяет использовать его на всех типах кастрюль и поверхностей, включая чувствительные покрытия. Чтоб пользоваться мылом, его нужно измельчить на стружку, добавить 1 литр воды и поставить смесь на плиту вариться в течение 20-30 минут. После охлаждения раствора кастрюлю можно промыть под проточной водой.

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И, наконец, активированный уголь также является эффективным средством для борьбы с пригоревшим молоком. Оно обладает сильными абсорбирующими свойствами и способно расщеплять пригоревшее молоко без катализаторов. Чтобы его применить, нужно измельчить 10 таблеток угля, засыпать им загрязненные участки, залить водой и нагреть на небольшом огне 20 минут. Другой вариант – залить загрязнение холодной водой и оставить на 40 минут или на 1 час.

Применение этих народных средств поможет спасти кастрюлю от пригоревшего молока и сохранить в хорошем состоянии для дальнейшего использования. Кроме того, они экологически безопасны и дешевле, чем магазинные моющие средства.

Напомним, мы уже писали, как сделать средство для очистки пригоревшей посуды.

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