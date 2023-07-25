Як врятувати каструлю від пригорілого молока: топ-5 дієвих методів очищення

Досвідчені господині вміють варити молоко так, щоб воно не пригорало до дна каструлі. Цей досвід набувається з роками, але іноді навіть досвідчений кулінар, може допустити помилку. UaPortal знає, як очистити каструлю від пригорілого молока, щоб не довелося її викидати.

Щоб уникнути проблем з пригорілим молоком, рекомендується варити його у посуді з подвійними стінками і дном. Але якщо все ж сталося непередбачене, і молоко пригоріло, є кілька популярних народних засобів, які можуть допомогти.

Один із них - столовий оцет, який не лише розщеплює нагар, а й відбілює жовті плями на стінках алюмінієвих каструль. Щоб його застосувати, треба залити забруднення 9-відсотковим розчином оцту і залишити на 2 години, а потім промити під гарячою водою.

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Ще один ефективний інгредієнт - кухонна сіль. Вона допоможе розм‘якшити і зняти нагар з каструлі. Щоб скористатися цим методом, треба залити забруднення водою, додати 2 столові ложки солі і довести до кипіння. Потім потрібно зменшити вогонь і варити розчин 10-15 хвилин на плиті. Варто пам'ятати, що цей метод не підходить для нержавіючих сталевих каструль.

Ще одним засобом є харчова сода, яка м'яко очищає забруднення. Для цього налийте у посуд водує, додають 1 столову ложку соди, закип'ятять і залишать виварюватися на невеликому вогні протягом 2 годин. Або можна приготувати кашку з 3 столових ложок соди і 2 столових ложок теплої води і нанести її на поверхню забруднень, залишивши на 5-6 годин або до ранку.

Господарське мило - ще один варіант для очищення каструлі. Його слаболужна дія дозволяє використовувати його на всіх типах каструль і поверхонь, включаючи чутливі покриття. Щоб скористатися милом, його треба подрібнити на стружку, додати 1 літр води і поставити суміш на плиту варитися протягом 20-30 хвилин. Після охолодження розчину каструлю можна промити під проточною водою.

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І нарешті, активоване вугілля також є ефективним засобом для боротьби з пригорілим молоком. Воно має сильні абсорбуючі властивості і здатне розщеплювати пригоріле молоко без каталізаторів. Щоб його застосувати, треба подрібнити 10 таблеток вугілля, засипати ним забруднені ділянки, залити водою і нагрівати на невеликому вогні 20 хвилин. Інший варіант - залити забруднення холодною водою і залишити на 40 хвилин або на 1 годину.

Застосування цих народних засобів допоможе врятувати каструлю від пригорілого молока та зберегти її в гарному стані для подальшого використання. Крім того, вони є екологічно безпечними і дешевшими, ніж магазинні миючі засоби.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити засіб для очищення пригорілого посуду.

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