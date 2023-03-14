Як власноруч зробити засіб для очищення каструль та сковорідок, що пригоріли

Існує спосіб видалити нагар зі сковороди або каструлі за допомогою природних продуктів. Сковороди та каструлі зазвичай використовуються для приготування страв і часто можуть пригоріти, внаслідок чого втрачають свої антипригарні властивості. Однак, ви можете відновити їх блиск та чистоту за допомогою простих лайфхаків. Про це пише видання Express.

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Один з найбільш ефективних способів – використання натуральних продуктів. Якщо ви не хочете пошкодити антипригарне покриття, необхідно обрати правильні засоби. Наприклад, ви можете приготувати пасту зі звичайного оцту, лимонного соку та харчової соди. Це дозволить ефективно видалити шматочки, що пригоріли, з дна поверхні.

Лимони містять лимонну кислоту, що робить їх ідеальними для очищення будь-яких типів каструль і сковорідок, які пригоріли. Також вони допомагають очистити деко і посуду в духовці. Харчова сода має м'які абразивні властивості, які дозволяють ефективно видалити нагар, не пошкоджуючи поверхню.

Застосування натуральних продуктів дозволяє зберегти антипригарне покриття вашого посуду та допомагає повернути йому блиск та чистоту. Ці методи не потребують великої кількості зусиль, а результат вас приємно здивує.

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