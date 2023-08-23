Как спасти слишком соленую сельдь: домохозяйки поделились гениальным лайфхаком

Иногда бывает так, что купив в магазине сельдь, мы вместо вкусной рыбы получим соленую субстанцию. Но не торопитесь выбрасывать продукт, его можно спасти.

Об этом пишет radiotrek.

Как подготовить рыбу к вымачиванию:

Во-первых, рекомендуется удалить голову, плавники и кожуру из рыбы.

Во-вторых, порезать рыбу на кусочки, или лучше всего – сделать филе и затем промыть в холодной воде.

Вариант 1: сельдь в молоке

Вымочив пересоленную сельдь в холодном молоке, ее можно превратить в рыбку с умеренной соленостью. Однако следует помнить, что через каждые 1,5 часа нужно менять молоко и этот процесс займет около 5 часов.

В заключение рыбу следует промыть в холодной воде и использовать по назначению.

Вариант 2: отсолка в воде

Смешайте уксус с водой в соотношении 1:10. Погрузите рыбу в этот раствор и оставьте до тех пор, пока вкус не будет на удовлетворительном уровне. Изменяйте раствор каждые 2-3 часа.

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Вариант 3: сельдь в чае

Сначала заварите черный чай, дайте ему остыть. Затем окуните рыбу в чай и оставьте на 4-5 часов. Регулярно проверяйте вкус сельди.

Важно: после вымачивания сельди его нельзя хранить долго, даже в холодильнике.

Напомним, мы уже писали, как почистить сельдь через несколько минут.

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