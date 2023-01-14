Как ставить тарелку в микроволновку, чтобы еда нагрелась равномерно

Если вам знакома ситуация, когда после микроволновки разогрелась только часть блюда, воспользуйтесь этим советом.

Микроволновая печь стала непременным атрибутом практически на каждой кухне. Она позволяет быстро разогреть пищу без лишних усилий. Однако, нередко бывает так, что разогревающее блюдо в микроволновке, теплым оно становится лишь в некоторых местах, а на дне может вообще остаться холодным.

Сразу следует успокоить вас – это не связано с неисправностью бытовой техники. Как пишет портал prostoway – вы просто не там ставите тарелку, потому еда не успевает нагреться.

Скорее всего, вы ставите тарелку прямо по центру микроволновки, с мыслью, что такая позиция поможет прогреть блюдо равномерно и со всех сторон. Но это мнение ошибочно, в чем вы могли убедиться уже не раз.

На самом же деле тарелку с едой следует ставить ближе к краю стеклянной подставки микроволновки, в таком положении она будет прокручиваться лучше и прогреваться более равномерно.

Далеко не все знают об этом нюансе пользования микроволновкой, попробуйте, и убедитесь.

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