Как стирать джинсы в машинке, чтобы сохранить их цвет без химии: лайфхак

Как постирать джинсы в машинке и сохранить их цвет

После частой или неправильной стирки джинсы теряют свой оттенок, что значительно портит их внешний вид. Чтобы джинсы как можно дольше не теряли свой цвет, перед стиркой нужно замачивать в растворе, который можно сделать самостоятельно из подручных средств.

Для приготовления такого раствора понадобится вода, уксус и сахар. В большую миску налейте 5-7 литров теплой воды и добавьте 1 стакан уксуса и 2-3 столовых ложки сахара или сахарной пудры. Тщательно перемешайте все компоненты и замочите джинсы в этом растворе на 40-50 минут, прежде чем отправлять их в стиральную машинку.

Читайте также: Как постирать растянувшиеся джинсы, чтобы вернуть им прежнюю форму

После этого извлеките их из раствора и прополощите в чистой воде. На самом деле, иногда этого уже будет достаточно, если вы хотите просто освежить штаны. Если вам нужно их постирать, чтобы избавиться от пятен, помните, что джинсы категорически нельзя стирать при температуре выше 60°C. Максимальная температура должна быть не выше 30°C. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы выбрать правильный режим стирки

Прежде чем отправить джинсы в барабан, выверните их наизнанку, чтобы не потерять цвет. Сортируйте джинсы по оттенкам и стирайте их отдельно, если нужно постирать сразу несколько пар. Черные джинсы нельзя стирать с белыми или синими, потому что они точно изменят свой оттенок.

Также важно выбрать правильный стиральный порошок без отбеливающих компонентов, подходящих для джинсовых и цветных тканей.

Раньше мы писали о том, как стирать джинсы, чтобы вывести масляные пятна с помощью двух дешевых средств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!