Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими: полезные советы

Нередко после стирки полотенца становятся жестче. Этому может способствовать несколько причин – качество ткани и свойства воды. Однако UAportal расскажет о нескольких советах, которые помогут вам забыть об этой неприятности.

Самое главное – правильно стирать. Низкая температура и деликатный режим – вот что требует ткань полотенец. Для махровых полотенец, которым необходим особый уход, лучше использовать жидкие гели и капсулы для стирки. Их нежная формула не только обеспечит качественное удаление грязи, но и сделает ткань мягкой. Также можно дополнительно прополоскать.

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Также можно направить внимание на народные рецепты. Один из таких – использование соли. Процесс прост: на каждые 5 л воды добавляем около 100 г соли. В этом растворе промываем полотенца, отжимаем и вешаем сушиться. Такой способ придаст полотенцам невероятную мягкость и приятный запах.

Кроме соли можно использовать и уксус. Следует добавить 100 мл обычного 9% уксуса в отсек для ополаскивателя. Результат не заставит долго ждать.

Важно помнить, что разные методы могут дать разный результат в зависимости от качества ткани, свойств воды и других факторов.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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