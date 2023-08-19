Як прати рушники, аби вони залишалися м’якими: корисні поради

Нерідко після прання рушники стають жорсткішими. Цьому може сприяти декілька причин – якість тканини та властивості води. Однак, UAportal розповість про декілька порад, які допоможуть вам забути про цю неприємність.

Найголовніше – правильно прати. Низька температура та делікатний режим – ось що потребує тканина рушників. Для махрових рушників, яким необхідний особливий догляд, краще використовувати рідкі гелі та капсули для прання. Їхня ніжна формула не тільки забезпечить якісне видалення бруду, але й зробить тканину м'якенькою. Також можна додатково прополоскати.

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Також можна звернути увагу на народні рецепти. Один із таких – використання солі. Процес простий: на кожні 5 літрів води додаємо близько 100 г солі. В цьому розчині промиваємо рушники, віджимаємо та вішаємо сушитися. Такий спосіб надасть рушникам неймовірну м'якість та приємний запах.

Окрім солі, можна використовувати й оцет. Варто додати 100 мл звичайного 9% оцту в відсік для ополіскувача. Результат не заставить довго чекати.

Важливо пам'ятати, що різні методи можуть дати різний результат в залежності від якості тканини, властивостей води та інших чинників.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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