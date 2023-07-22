Чому варто відмовитись від кондиціонера для білизни при пранні рушників, та що робити, щоб вони були м'якими якомога довше

Після кількох прань рушники, які колись були м'якими та пухнастими, стають жорсткими та навіть колючими на дотик. Проте є простий лайфхак, який допоможе відновити початкові характеристики тканини без необхідності використання кондиціонера для білизни.

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Один з найбільш ефективних способів, як зберегти м'якість рушників, полягає у пранні з додаванням оцту. Крім того, варто уникати використання звичайного кондиціонера, оскільки він може зробити волокна рушників грубішими та позбавити їх приємної текстури.

Як правильно прати рушники з оцтом

Додайте приблизно 1/2 склянки оцту до рівної кількості води та перемішайте цей розчин. Поставте рушники у пральну машину та заллють їх оцтом разом з водою. Використовуйте холодний режим прання для збереження м'якості тканини. Після закінчення прання, дайте рушникам повністю висохнути. Не залишайте вологі речі у пральній машині, щоб уникнути погіршення якості тканини. Для спушування волокон рушників, спробуйте додати кульки для сушіння або чисті тенісні м'ячі у сушарку разом із рушниками.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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